Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB-Türkiye Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Varna'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB-Türkiye Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine geldi. Erdoğan, program kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Euxinograd Sarayı'nda düzenlenecek çalışma yemeğine katılacak. - SOFYA