Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra gazetecilere, BM Genel Kurulu'nda görüşeceği dünya liderlerine takdim edeceği ve farklı dillere çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yaptı. Gıda ve emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyleyen Erdoğan, ziyaretine ilişkin detaylar da verdi.

"Ziyaretimiz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "İnşallah Amerika'da özellikle 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca dillerinde hazırladık ve muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi'nde dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi

Sözlerinin devamında kitabının farklı diller çevrilmiş versiyonlarını gazetecilere gösteren Erdoğan, "Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısının 5 yerine 20 olduğu, Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı bir yapı öneriyor. Ayrıca kitabında Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ilişkin reform önerilerinde bulunuyor.

BM reformunun, özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulmasının, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçeceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu çerçevedeki teklifini uzun zamandır ifade ettiklerini ve tüm ülkelerin tartışmasına açtıklarını belirtiyor. Çözüm önerilerinin "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi olduğunu aktaran Erdoğan, şu önerilerde bulunuyor:

"Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır. Bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olmasını teklif ediyoruz. Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurul'a hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiğini ileri sürüyoruz. Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesi de alternatif çözüm olarak öne sürülebilir. Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin bu önemli karar mekanizmasında yer alması, alabilmesi temin edilmiş olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! Altında imzası var - Haberler
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