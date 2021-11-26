Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü"
Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de "Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.
Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de "Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yaptı. (2)