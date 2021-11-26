Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü"

AA - Haberler | Güncel

Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de "Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de "Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke CHP iktidarında gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title