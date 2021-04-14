Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.

ÇOCUKLARA TABLET HEDİYE ETTİ

Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İLK İFTARINI ŞEHİT AİLELERİYLE YAPMIŞTI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ilk iftarını şehit aileleriyle açmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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