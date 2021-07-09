Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

'BİZ BURADA, DEVLETİMİZ DAĞDA GEREKENİ YAPACAK'Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 688 gündür nöbet tutan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, kendileri için umut olduğunu söyledi.

'BİZ BURADA, DEVLETİMİZ DAĞDA GEREKENİ YAPACAK'

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 688 gündür nöbet tutan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, kendileri için umut olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Biriz beraberiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK bitinceye kadar biz buradayız. Allah'ın izniyle devletim de dağlarda gerekeni yapacak. Cumhurbaşkanımız bizi çok sevindirdi. Bize büyük umutlar verdi. Allah'ın izniyle tek bir evlat kalmayana kadar, Cumhurbaşkanımızla beraber güçlü Türkiye'mizle beraber, mücadele edeceğiz" dedi.6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise "Cumhurbaşkanımız bizi gerçekten çok çok sevindirdi. Bize büyük bir şeref verdi. Cumhurbaşkanımız tüm vekilleriyle, burada anne ve babaların feryadını duydular. Gördünüz, geldiler bizimle oturdular. Çok samimiydiler. Çocuklarımız için büyük mücadele ettiklerini söylediler. İnşallah geri kalan çocuklarımızı da kurtaracaklarını söylediler. Hepimiz için çok büyük bir umut oldu. Artık bütün Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü görsün. Maalesef CHP bizi görmedi. CHP elini biraz vicdanına koysun. Artık CHP de Sayın Cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü görsün. Cumhurbaşkanımızın eşi geldi, kendisi geldi ama maalesef CHP gelmedi. Onları vicdana davet ediyoruz. Bu eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu. 

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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