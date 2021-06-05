Dondurmacıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukraynalı damat arasında güldüren diyalog: Bizim kızı nasıl kandırdın?
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Dondurmacıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukraynalı damat arasında güldüren diyalog: Bizim kızı nasıl kandırdın?

Demirören Haber Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi'ndeki bir dondurmacıda dondurma yedi ve vatandaşlarla sohbet etti. Dondurmacıda bir çiftin hatırını soran Erdoğan, damadın Ukraynalı olduğunu söylemesine "Bizim kızı nasıl kandırdın?" diyerek esprili bir dille çıkıştı. Ukraynalı kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "O beni kandırdı" cevabını verince dükkanda kahkaha tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti, dondurma yedi.

"BİZİM KIZI NASIL KANDIRDIN?"

Sohbet sırasında dondurmacıda bulunan bir çiftin hatırını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadın Ukraynalı olduğunu öğrenince "Bizim kızı nasıl kandırdın?" sorusunu sordu. Ukraynalı damat Erdoğan'ın esprili sorusuna aynı şekilde cevap vererek "O beni kandırdı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çiftin bu diyaloğu dondurmacıda gülüşmelere neden oldu.

Daha sonra vatandaşlara da dondurma ikramında bulunan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el sallayarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

"ÇOK BEĞENDİLER, ÇOK NAZİKTİLER"

Ziyaret sonrası "Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti" diyen Dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti. "Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan gelenler büyük ilgi gösterdiler."

"NORMAL BİR VATANDAŞ GİBİ GELDİ"

Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi. Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu.

Dondurmacıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukraynalı damat arasında güldüren diyalog: Bizim kızı nasıl kandırdın?
Dondurmacıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukraynalı damat arasında güldüren diyalog: Bizim kızı nasıl kandırdın?
Dondurmacıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukraynalı damat arasında güldüren diyalog: Bizim kızı nasıl kandırdın?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berk Özkan

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