Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Görevden Uzaklaştırılması)...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Görevden Uzaklaştırılması)...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Demek ki burada bir su kaçağı var"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Demek ki burada bir su kaçağı var"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

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