Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Görevden Uzaklaştırılması)...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Demek ki burada bir su kaçağı var"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Demek ki burada bir su kaçağı var"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.