Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman'da ziyaretlerine devam ediyor. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi'nde gezen Erdoğan, daha sonrasında Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

"ŞEMLE" ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Gerçekleşen buluşmada gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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