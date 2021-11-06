Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Toplu açılış için Batman'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada gençlerle birlikte Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman'da ziyaretlerine devam ediyor. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi'nde gezen Erdoğan, daha sonrasında Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte Kürtçe şarkı söyledi

"ŞEMLE" ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Gerçekleşen buluşmada gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi

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