Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık

06.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir törende yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Şam İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.



Erdoğan bu bilgiyi "ABD, Bağdadi'yi tünelde imha etti. İlk kez açıklıyorum, biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye'de yakaladık. Şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı. Euronews.com'da Görüntüle