Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilişkilerin gergin olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN, BAE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI İL DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan geçtiğimiz günlerde de BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed el-Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

ARAP BAHARI SONRASI İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

Ortadoğu'da birçok ülkenin istikrarsızlaşmasına neden olan Arap Baharı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde de büyük ayrışmaya neden oldu. Bu süreçte karşı karşıya gelmeye başlayan iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler zamanla Suriye, Libya, Azerbaycan ve Katar'da da kendini gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında, "BAE'den gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki buzların eridiği anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine; "Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz" demişti.