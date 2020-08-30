Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz" "Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi temin edecek" "İlk yerli sonda roketimiz 130 km irtifaya çıkarak uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 km çizgisini aştı"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz" "Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi temin edecek" "İlk yerli sonda roketimiz 130 km irtifaya çıkarak uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 km çizgisini aştı" "Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojiler ile uzaya ilk adımını atmış oldu" Kaynak: İHA