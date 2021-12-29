Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor. - ANKARA
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