Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlar İçin Pedal Çeviren Koç'la Görüştü

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlar için pedal çeviren Koç'la görüştü



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara destek için bisikletle Muş'tan gelen Osman Koç'la bir süre sohbet etti.