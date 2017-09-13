Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlar İçin Pedal Çeviren Koç'la Görüştü
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlar için pedal çeviren Koç'la görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara destek için bisikletle Muş'tan gelen Osman Koç'la bir süre sohbet etti.
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlar için pedal çeviren Koç'la görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara destek için bisikletle Muş'tan gelen Osman Koç'la bir süre sohbet etti.