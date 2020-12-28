Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"

28.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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