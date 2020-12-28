Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"
28.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şehrimizin sembol eserlerinden biridir"
Kaynak: Anadolu Ajansı