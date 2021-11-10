Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüştü

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

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