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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

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