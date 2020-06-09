AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, partileşme süreci öncesinde 'başdanışmanlık' teklif ettiğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Youtube kanalı olan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partileşme süreci öncesinde, Babacan'a başdanışmanlık teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

"BAŞDANIŞMANLIK TEKLİF EDİLDİ"

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.