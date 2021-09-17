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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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