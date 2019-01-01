Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Ankara Adayları"Nı Açıkladı (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce ismi duyurulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de tanıtıldığı toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrıldı.

Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak MHP'den Etimesgut'ta Enver Demirel, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek, Polatlı'da da Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyeceklerini duyurdu.

Bugüne kadar görev alan belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, yeni aday gösterilen isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Kaynak: AA