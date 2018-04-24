Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti ile MHP'nin İttifakı Şeffaf Bir Şekilde, 81 Milyonun Gözü Önünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ile MHP'nin ittifakı şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde ve meşru bir zeminde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu."