Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağlarınızın Hep Dolu Çıkmasını Diliyorum - İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağlarınızın Hep Dolu Çıkmasını Diliyorum - İstanbul

- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katılarak konuşma yaptı.

- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katılarak konuşma yaptı.

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