Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağlarınızın Hep Dolu Çıkmasını Diliyorum - İstanbul
- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katılarak konuşma yaptı.
- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katılarak konuşma yaptı.