Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü "Abdullah Gül" diye takdim etti

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AK Parti'nin Ankara'daki 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hazırlanan isim listesini okurken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü "Abdullah Gül" diye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada takdim sırasında isimleri karıştırdı.

Kendisine hazırlanan isim listesini okuyan ve ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı takdim eden Erdoğan, ardından Adalet Bakanı'nı takdim etmek istedi ancak Abdulhamit Gül yerine "Abdullah Gül" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bir dönem dava arkadaşlığı yaptığı ancak daha sonra parti ile yollarını ayıran 11 . Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü anması salondakileri ve ekran başında kongreyi izleyenleri de şaşırttı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

GÖREVİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DEVRETMİŞTİ

AK Parti kurucuları arasında yer alan Abdullah Gül; Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevlerinin ardından 28 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Gül, görevini 28 Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'a devretti.