Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver

16.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:56

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında konuşmak isteyen ismi uyararak "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" sözleriyle uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"O MİKROFONU MİLLETVEKİLİMİZE VER"

Erdoğan'ın konuşması sonrası açılışa geçildi. Bu esnada mikrofonu alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli konuşmak istedi. Bu esnada Gökşenli'ye müdahale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" dedi. Erdoğan'ın uyarısında sonra Gökşenli de mikrofonu milletvekiline verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ATANMIŞTI

4 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kurul Üyesi olarak atanan Zekeriya Gökşenli, 2014 yılında yeniden bu göreve atanmıştı. Gökşenli, EPDK İkinci Başkanlığına ise 15/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver

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