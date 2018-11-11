Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın başkenti Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü programı için verilen akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok liderle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümünü anma programına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ile yanyana oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yemek boyunca sık sık sohbet ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerle de program boyunca sohbet ettiği belirtildi. - PARİS