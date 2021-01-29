Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yalnızca AK Parti'nin oy oranını açıkladığı seçim anketinde diğer partilerin oy oranlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,1 iken, ittifak ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 11,5 olarak belirlendi.

Dün CNN Türk canlı yayınına konuk olan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptırdıkları son anketin sonuçlarını da paylaştı.

"AK PARTİ'NİN OYU 40'IN ALTINA DÜŞMEDİ"

2 yıldan beri hiçbir araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oylarında bir azalma olmadığının altını çizen Ünal, "Yani Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Ünal, yaptırdıkları ankette diğer partilerin oy oranına ilişkin ise bilgi vermedi. Ünal'ın açıklamaları sonrası konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapan CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki ankette diğer partilerin oy oranlarına ilişkin bilgiye ulaştı.

İşte Erdoğan'ın masasındaki ankette partilerin oy oranları;

AK Parti: %42,1

CHP: %23,4

HDP: %11,6

MHP: %11,5

İYİ Parti: %9,4

DEVA: %0,2

Gelecek: 0,2