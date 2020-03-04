: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini üretti

04.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:11

Bangladeş'in Brahmanbaria kentinde yaşayan Abdullah El Haider, Allah'ın 99 isimi ve Kur'an ı-Kerim'in 114 suresinin adının yazıldığı 8.47 metrelik bir kalemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Haider, "Bu kalemin dünyanın en büyük kalem olarak kabulü için Guinness Rekorlar Kitabına talep gönderdim. Eğer kabul edilirse bu kalemi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum" dedi.

Bangladeşli genç El Hider, Tik ağacından 78 kilo ağırlığında 8.47 metre uzunluğunda bir kalem üretti. Haider, kalemin üzerine Arapça harflerle Allahu tealanın 99 ismi ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan 114 surenin isimlerini yazdı. Ayrıca kalem üzerinde Allah-u Ekber lafzı, Alak Suresinden iki ve Kalem Suresinden de iki ayet yer alıyor. Evin çatısında sergilenen kalemin üzerindeki Arapça yazılarını yazmak için günler geçirdiğini anlatan Haider, kalemin dünyanın en büyük kalemi olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabına talepte bulunduğunu ifade etti. Bangladeşli genç kalemin, rekorlar kitabına girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getirdi.

REKOR OLURSA CUMHURBAŞKANINA HEDİYE EDECEK

Muhasebeci El Haider, "Kalemin üzerindeki yazılarını yazmak için 15 gün boyunca Arapça çalıştım. Kalemin dünyanın en büyük kalemi olduğu düşünüyorum. Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan bir vatandaş 37 kilo ve 5.64 metrelik bir kalem üretmişti. Ben bu kalemin rekorlar kitabına girmesi için Guinness yetkililerine talepte bulundum. Onlar da, gereken araştırmaların yapılarak bana cevap verileceğini söyledi. Eğer kalem rekorlar kitabına girerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Çünkü onu çok seviyorum. Umarım o da kabul eder" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN ÖNCE 6 KEZ BAŞARISIZ OLDUM"

Dünyanın en büyük kalemini üretmek için çok çalıştığını ancak 6 kez başarısız olduğunu ifade eden Haider,

"Kalemin üretilmesi için 28 bin Takaya (2 bin Türk Lira) bir Tik ağacı satın aldım. Evimde temizledim ve daha sonra kuruttum. Sonra ortadan ayırarak içine çelik boru yerleştirdim ve kalem hale getirdim. Sonra boyayarak üzerine yazılarını yazdım. Bu benim 7'nci denemedir. Daha önce 6 kez daha denedim, ama başaramadım. Bu kez başardım ve şimdi rekor kitabına girmesini bekliyorum" dedi.

(Moshıur Rahman/İHA)

Kaynak: İHA

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