Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti: Her yağmurda su basan İstanbul devraldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki polemik, büyüyerek devam ediyor. Erdoğan'ın İBB yönetimi hakkında "her yerinden basiretsizlik akan zihniyet" olarak bahsetmesine İmamoğlu'ndan "Söz uçar yazı kalır" yanıtı gelmişti. İmamoğlu, Erdoğan'a cevabının ardından bu kez karşı atağa geçerek, "Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık" şeklinde paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki restleşme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki, "Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz" sözlerine, "Söz uçar icraat kalır" adlı video ile yanıt veren İmamoğlu'ndan AK Partilileri kızdıracak yeni bir paylaşım daha geldi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermesinin ardından bu kez karşı atağa geçmiş oldu.

"HER YAĞMURDA SU BASAN İSTANBUL DEVRALDIK"

Twitter hesabından vatandaşlarla yapılan söyleşiyi paylaşan İmamoğlu, videonun üzerine, "Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık. Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük, çözüyoruz" notunu düştü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Çevre ve tabiatımızın korunması bizim için ezelden uzanan bir davadır. Parti kürsülerinden yalan ve iftiralardan ibaret iddiaları, aksi yöndeki belgeler önlerine koyduğu halde çevrecilik olmaz. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz. Çevrecilik üstlendikleri görevi yerine getiremeyenlerin daha önce başlanan işleri durdurmaları hiç değildir. Türkiye'yi 81 vilayetinde olduğu gibi İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz.

"HER YERİNDEN BASİRETSİZLİK AKAN ZİHNİYET"

Müsilaj meselesi kalıcı çözüm getirmek için stratejik planımızı 3 ay içinde tamamlıyoruz. Meclis grubumuz bu konuda araştırma komisyonu korumak için gereken girişimleri başlattı. Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran arkadaşlar burası çok önemli, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki ve Şile'deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk edemeyiz.

İMAMOĞLU'NDAN CEVAP GECİKMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Söz uçar icraat kalır" adlı video ile yanıt verdi. İmamoğlu, paylaşımında, "Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017'de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlarımızın sadece bir kısmı..." ifadelerini kullandı.