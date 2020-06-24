Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Resmi Gazetede yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Bingöl Üniversitesi ile Doğuş Üniversitesi'ne yeni rektörler atadı.
24.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni atama kararları bu gece Resmi Gazete'de yer aldı. Yayınlanan kararlar arasında 6 üniversiteye atanan yeni rektörlerin isimleri de yer aldı.
İŞTE YENİ REKTÖRLER
Buna göre; Anadolu Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨'ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.