Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.

26.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.Muhammet (Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et