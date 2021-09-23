Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün süren temasları sonrasında Türkevi'nden ayrıldı. BM Genel Kurulu konuşmasının dışında çok sayıda ikili görüşme yapan ve toplantılara katılan Erdoğan, havaalanına gitmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri
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