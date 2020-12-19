Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)

19.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DİREKSİYONA GEÇTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DİREKSİYONA GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak İstanbul'a doğru yola çıktı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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