Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." ifadeleri kullandı.

Türk bayrağı emojisi ile "13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 1 dakika 20 saniyelik bir de video yer aldı.

Dünya liderlerine seslendiği, liderlerle aile fotoğrafı çekildiği sırada Türk bayrağını yerden aldığı anların yer aldığı videoda Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceğinizi merak ediyorum?" soruna, "Türkçe konuşacağım." yanıtını verdiği görülüyor.

Kaynak: AA