Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Milyon 300 Bin Kişi Yenikapı'yı Doldurdu"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti'nin Samsun mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Mitinge katılan vatandaşlardan görüntüler Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti'nin Samsun mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması
Mitinge katılan vatandaşlardan görüntüler
Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.