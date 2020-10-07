"Ermenistan hükümetleri tarihin her döneminde ASALA anlayışı ile hareket etmişlerdir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ermenistan hükümetleri tarihin her döneminde faşist, ırkçı, Nemesis, Taşnak-Hınçak, ASALA anlayışı ile hareket etmişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ermenistan hükümetleri tarihin her döneminde faşist, ırkçı, Nemesis, Taşnak-Hınçak, ASALA anlayışı ile hareket etmişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda gelinen son durumu Azerbaycan televizyon kanallarına değerlendirdi. Ermenistan'ın Karabağ genelinde, Hocalı özelinde işgal ve insanlık suçu işlediğini, dünyanın ise bu vahşeti sadece seyrettiğini aktaran Topçu, "Ermenistan hükümetleri tarihin her döneminde faşist, ırkçı, Nemesis, Taşnak-Hınçak, ASALA anlayışı ile hareket etmişlerdir. Mütecaviz bir yol izleyerek bölge ülkelerine saldırmışlar, maşalığını yaptıkları Ermeni diasporası ve birtakım güçlerin telkini ile de saldırılarını Türkiye ve Azerbaycan üzerinde yoğunlaştırmışlardır. 1915'de Türkiye topraklarında Ermeni çetelerin Müslümanlara karşı işlemiş oldukları insanlık suçları dünya tarafından seyredildiği için 70'li ve 80'li yıllarda Ermenistan hükümetleri ve Ermeni diasporası destekli ASALA terör örgütü eliyle dünya genelinde Türk elçilerini şehit etmiş ve birçok ülkede vahşi terör olayları yapmışlardır. Ermeni asıllı Artin Penik adlı vatandaşımız, ASALA'nın düzenlediği Esenboğa Havalimanı saldırısını protesto etmek için Taksim Meydanı'nda kendini yakarak gayrimüslim şehitler arasına katılmıştı. Dünyanın ve uluslararası kuruluşların bu olaylara karşı sessiz kalmasından cesaret alan Ermenistan hükümetleri ve Ermeni diasporası destekli terör güçleri bu defa da Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ genelinde, Hocalı özelinde işgal ve insanlık suçu işlemiş, dünya bu vahşeti de sadece seyretmiştir" diye konuştu.

Bölgede insanlık suçu işlemiş olan Ermenilerin tazminat ödemeye mahkum olması gerektiğini ifade eden Topçu, "Bu günlerde de Ermenistan'ı yönetenler PKK-YPG terör örgütü ile birlikte Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine ve birçok sivil yerleşim merkezlerine saldırarak sivilleri katledip yine uluslararası hukuku çiğnemektedir. BM, AB, MİNSK, NATO ve dünyanın bütün devletleri öncelikle 30 yıldır Ermenistan'ın çiğnediği Birlermiş Milletler Genel Kurulunun Karabağ ile ilgili kararını Ermenistan'a derhal uygulatmalı, Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'daki 30 yıllık işgal kalkmalı ve bölgede insanlık suçu işlemiş olan Ermeniler tazminat ödemeye mahkum olmalıdır" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı