Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "Kalecik Karası" bağ bozumuna katıldı

29.09.2019 12:58

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara'nın Kalecik ilçesinde dünyaca ünlü "Kalecik Karası" bağ bozumuna katıldı.



Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün (SDE) her Cumartesi düzenlediği "Kahvaltı Sohbeti" programı için Kalecik'e giden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu Üyesi Yalçın Topçu ve seçkin davetliler, dünyamızın ve Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunları ele alıp bu sorunların çözülmesi için nelerin yapılabileceği hakkında düşüncelerini dile getirdi.



"Türk-İslam birliğinin asıl hedefi cihanşümul, nizamı alemdir"



Programdaki konuşmasında, enstitülerin ve çeşitli düşünce kuruluşlarının meseleleriyle ilgili fikir ve stratejiler üretmesi gerektiğini ve bir fikri müdrik üzerinde birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, şunları kaydetti:



"Sadece Anadolu'nun birliği değil, gönül coğrafyamızın bir tamamında birlik ve beraberliği sağlamak. Unutulan değerlerimiz etrafında bir ve beraber olmak. Neticede insanlığa şunu hatırlatmak lazım, bizim bir ve beraber olduğumuz tarih sahnesinde soykırımlar var mı? Ümmetin bahadır evladı Türk'ün hakim olduğu tarih sahnesinde soykırım var mı? Kadınların ırzına geçilmiş mi? Çocukların başları kesilmiş mi? Bizim hakim olduğumuz tarih sayfalarına baktığınız zaman göreceksiniz ki; adalet var, refah var güvenlik var hatta savaşların bile bir ahlakı, bir hukuku var. Sivile, kadına, yaşlıya, çocuğa dokunulmuyor, hele hele aman dileyene asla kılıç kaldırılmıyor. Esire kendi yiyeceğinden veriliyor. Bu ahlakı sadece kendimiz için değil ecdadın yaptığı gibi bütün insanlık için tekrar hakim kılmanın gereğini yapmalıyız. Maddeyi kuşatmış bir düşünce sistemiyle, bilimle ve teknoloji gerçekleştirmemiz lazım. Biz nizam ve merhamet medeniyetinin çocuklarıyız ama 500 yıldır bilim üretemiyoruz. Nizam ve merhamet medeniyeti bu dünyaya hakim olduğu zaman Fırat'ın kenarında kurtla kuzu yan yana olabilecek. Dünyanın ve insanlığın asıl problemi derebeyi ve sömürge medeniyetinin zulüm ve sömürge düzenidir. Türk-İslam birliğinin asıl hedefi, cihanşümul, nizamı alemdir. Kim ne yaparsa yapsın önümüzdeki asır Türk asrı olacak ve bu asırda en gür seda İslam'ın sedası olacak."



Kahvaltı programı sonrası Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan ve davetlilerle birlikte sadece Kalecik'te yetişen meşhur Kalecik Karası üzümü bağ bozumuna katılan Yalçın Topçu, çiftçilere bereket ve kolaylıklar dileyerek, Kalecik Belediye Başkanı Kalkan'a, Kalecik Kaymakamı Abdullah A. Öztoprak'a ve Kaleciklilere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.



Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra Afganistan Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kalecik Kaymakamı Dr. Abdullah A. Öztoprak, Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TİKA Balkanlar Daire Başkanı Mahmut Çevik, Güvenlik Uzmanı ve yazar Abdullah Ağar, SDAV Başkanı Selahattin Yener, SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan ve Türkiye-Bosna Kardeşlik Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhamid Yıldırım katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA