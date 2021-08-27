Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "İstiklal ve istikbalimiz üzerinde hesap yapanlar bilsin ki ecdadın 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bize bıraktığı bu kutsal vatanı biz de 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek ihanet içindeki hainlere, üzerimizde...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "İstiklal ve istikbalimiz üzerinde hesap yapanlar bilsin ki ecdadın 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bize bıraktığı bu kutsal vatanı biz de 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek ihanet içindeki hainlere, üzerimizde hesabı olan emperyal güçlere ve uğradığımız her türden musibetlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz" dedi.

Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde "zaferler ayı" olan ağustos ayında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ağustos ayı, Türk'ün bu ayda kazandığı zaferlerle dünya tarihine mührünü vurduğu aydır" ifadesini kullandı.

Ecdadın geçmişe gururla, geleceğe ise güvenle bakılmasını sağlayacak bir miras bıraktığını dile getiren Topçu, "26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açmış, Bizans İmparatoru IV. Diyojen bu savaşın sonunda Türklere esir düşmüş, Anadolu toprakları üzerindeki hakimiyetini kaybeden Bizans İmparatorluğu, Balkanlar'dan da çekilmek zorunda kalmıştır. Bu büyük zafer ile aynı zamanda bu topraklar üzerinde Osmanlı Devleti ve dünya durdukça var olacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur" diye konuştu.

24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık'ta Mısır ordusunu yenmesi ile Suriye'nin Anadolu'ya kavuştuğunu ifade eden Topçu, "29 Ağustos 1521'de Kanuni Sultan Süleyman Han ile Belgrad'a merhaba demişiz, 29 Ağustos 1526'da dünyanın en kısa süren savaşında düşmanı Mohaç'ta yenmişiz, 1 Ağustos 1571'de ise II. Selim Han, İnebahtı'da sakalımızı kesenlerin Kıbrıs'ı fethederek kolunu kesmiş ve 23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi ile 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz' diyerek vatanın her karış toprağı için savaşmayı emreden büyük Atatürk'ün emrini yerine getiren şanlı ecdadımız, düşmanın kolunu kanadını kırmış ve Malazgirt Zaferi'nden tam dokuz asır sonra 26 Ağustos'u 27'sine bağlayan gece yedi düvelin besleme piyonu Yunan ordusuna karşı başlayan büyük taarruzla Anadolu'nun dünya döndükçe Türk'ün yurdu olacağı bütün dünyaya gösterilmiştir" dedi.

Yerli Düşünce Derneği olarak ağustosta zafer kazandıran Sultan Alparslan'ı ve Suriye'nin, Belgrad'ın, Mohaç'ın, Kıbrıs'ın fatihlerini, büyük Atatürk'ü ve şanlı ecdadı, şehit ve gazileri minnet, rahmet, saygı ve şükranla andığını söyledi. Türkiye'nin istiklal ve istikbali üzerinde hesap yapanların her zaman karşılarında olduklarını ifade eden Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Küresel emperyalizmin emrindeki her türden çetelere, bölücü ve paralel teröristlere, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Büyük Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatarak sözlerime son veriyorum: 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.' Kardeşlerim, istiklal ve istikbalimiz üzerinde hesap yapanlar bilsin ki ecdadın,'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bize bıraktığı bu kutsal vatanı biz de 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek ihanet içindeki hainlere, üzerimizde hesap olan emperyal güçlere ve uğradığımız her türden musibetlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'mizi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, zaferlerimizin daim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun, yüceltsin ve yükseltsin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bu kutsal vatanı emperyal güçlere rağmen bizden sonraki nesillere mutlaka teslim edeceğiz" - Haberler
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