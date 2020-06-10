Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına Resmi Gazete'de yayımlandı: 41 ilin valisi değişti
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Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına Resmi Gazete'de yayımlandı: 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına Resmi Gazete'de yayımlandı: 41 ilin valisi değişti
10.06.2020 02:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 41 ilin valisi değişti

Kararnameye göre 33 ilin valisi değişirken 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 16 ilin valisi de yeni illere atandı. Çok sayıda kaymakam da vali olarak atandı.

Buna göre, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Mülkiye Başmüfettişi oldu. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Mülkiye Başmüfettişi oldu. Denizli Valisi Hasan Karahan Mülkiye Başmüfettişi oldu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Mülkiye Başmüfettişi oldu. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Mülkiye Başmüfettişi oldu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları Mülkiye Başmüfettişi oldu. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak Mülkiye Başmüfettişi oldu. Kütahya Valisi Ömer Toraman Mülkiye Başmüfettişi oldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz Mülkiye Başmüfettişi oldu. Mardin Valisi Mustafa Yaman Mülkiye Başmüfettişi oldu. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Mülkiye Başmüfettişi oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak Mülkiye Başmüfettişi oldu. Sinop Valisi Köksal Şakalar Mülkiye Başmüfettişi oldu. Yozgat Valisi Kadir Çakır Mülkiye Başmüfettişi oldu. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Mülkiye Başmüfettişi oldu. Aksaray Valisi Ali Mantı Mülkiye Başmüfettişi oldu. Karaman Valisi Fahri Meral Mülkiye Başmüfettişi oldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi oldu. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valisi oldu. Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valisi oldu. Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valisi oldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi oldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valisi oldu. Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valisi oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi oldu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valisi oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi oldu. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valisi oldu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valisi oldu. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valisi oldu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valisi oldu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valisi oldu. Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valisi oldu. Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valisi oldu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valisi oldu. Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi oldu. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valisi oldu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valisi oldu. Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi oldu. Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu. Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valisi oldu. İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valisi oldu. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi oldu. Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu. Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi oldu. Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valisi oldu. Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valisi oldu. Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valisi oldu. Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi oldu. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi oldu. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi oldu. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valisi oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi oldu. Tepebaşı Kaykamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valisi oldu. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi oldu. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü oldu. Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü oldu. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürü oldu. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü oldu. Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı oldu. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı oldu. Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı oldu.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

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