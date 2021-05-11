Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde Mansur Yavaş ismi yatıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi üzerinde karar kıldığı öğrenildi. Akşenir'in, bu kararı geçtiğimiz günlerde iftar yemeğinde bir araya geldiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da ilettiği söyleniyor. İttifakın diğer ortaklarının Yavaş'ın adaylığına nasıl yaklaşacağı ise merak konusu oldu.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili farklı isimler gündeme gelse de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu konuda tavrı netleşmeye başladı.

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ'I İSTİYOR

Ankara kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Akşeşer, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş olmasını istiyor. Akşener'in bu konudaki düşüncelerini önceki gün birlikte iftar açtıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiği öğrenildi.

YAVAŞ DA SICAK BAKIYOR

Akşener'in adayı olmasını istediği Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda aday olup olmayacağı yönünde yöneltilen bir soruya "Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek, insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay" yanıtını vermişti.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA MESAFELİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu, ''Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasını yapmış; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla ilgili "Olmayı düşünebilir orada bir sakınca yok. Seçime kadar neler olur neler biter hep birlikte görürüz" ifadelerini kullanmıştı.