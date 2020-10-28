Cumhur Ünal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajı
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Cumhur Ünal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajı

28.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:31
Cumhur Ünal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Ünal mesajında, "Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan Aziz Milletimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin, kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimi olduğunu belirten Ünal, "Milletimizin her ferdi, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz; Cumhuriyetini ve milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak ve sahip olduğu milli ve manevi değerlere bağlılığını devam ettirecektir. Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir ve bunu sürdürecektir. Bu süreçte kuşkusuz Karabük ilimiz de her alanda Ülkemizin gelişim dinamosu olmaya devam edecektir. Öğüt verilen değil sözü dinlenen, başarıları örnek gösterilen bir ülkeyiz.

Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe, atalarımıza layık evlatlar olarak azimle çalıştıkça, Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüyeceğimizi unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin üzerinden yüz yıl da geçse, bin yıl da geçse, bizi vatanımızla sınamaya kalkanlara cevabımız hep canımız pahasına mücadele etmek olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, başta Karabük'lü hemşehrilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramını yürekten kutluyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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