CUMHUR İTTİFAKI TEKLİFİ İLE HATAY ARTIK %20 İNDİRİMLİ SU KULLANACAK - Haberler
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CUMHUR İTTİFAKI TEKLİFİ İLE HATAY ARTIK %20 İNDİRİMLİ SU KULLANACAK

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CUMHUR İTTİFAKI TEKLİFİ İLE HATAY ARTIK %20 İNDİRİMLİ SU KULLANACAK

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen HATSU genel kurulu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı sonrasında Cumhur İttifakı meclis üyeleri basın açıklaması yaparak su fiyatlarını %20 düşürdüklerinin müjdesini verdi.

HATAY (Habermetre) - Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen HATSU genel kurulu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı sonrasında Cumhur İttifakı meclis üyeleri basın açıklaması yaparak su fiyatlarını %20 düşürdüklerinin müjdesini verdi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz başta olmak üzere Cumhur İttifakı meclis üyelerinin katıldığı ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un sözcülük yaptığı basın açıklamasında şunlar yer aldı: " Cumhur ittifakımızın teklifi ile 2021 Yılı Mayıs ayında alınan su fiyatlarının düşürülmesine yönelik bir karar vardı. Bugüne kadar bu kararın uygulanmadığını gördük. Cumhur İttifakı olarak halkımızın yüksek fiyatlardan fatura ödemesine gönlümüz razı değildi. Bugün yeniden bu konuyu gündeme alarak %20 indirim uygulanmasını sağladık. Hatay halkına hayırlı uğurlu olsun. "

Yayın Tarihi :

09 Kasım, 2021

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