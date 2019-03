Cumhur İttifakı Sındırgı'da Dur Durak Bilmiyor

Ev ziyaretlerin, esnaf ziyaretlerine kadar vatandaşların gönüllerine konuk olan başkan Yavaş kırsal mahalle ziyaretlerine de hızlı başladı. Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları birlikte sahaya çıkan başkan Yavaş kapalı Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Yavaş'ı ilgiyle karşılayan esnaf ve vatandaşlar Cumhur İttifakına tam destek diyerek başarılar diledi.

2004-2009 dönemi içinde başlayan Kapalı Pazar yeri çalışması ile ilçeye güzel bir yatırımı kazandıran başkan Yavaş'a esnaf ve vatandaşlar ilçeye kazandırdığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, Yaparsa Ekrem Yavaş Yapar, Yaparsa AK Parti Yapar sözleri ile destek verdi.

Pazar yerinde başlayan ziyaretler Dere boyu mahalleleri ile devam etti.Cumhur İttifakı Çayır,Dedeler,Gözeren,Kürendere,Pelitören, Düğüncüler,Çamalanı ve Çılbırcı/Binmurt, Eğridere, Karakaya, Kızılgür mahalle halkı ile buluştu. Vatandaşların desteği ettikleri dualar ve gözlerindeki ışıltıdan belli oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye başkan adayı Ekrem Yavaş "Bu milletin ferasetine güveniyorum. Cumhur İttifakımızda birbirinden değerli meclis üyesi adaylarımız var. Beş yıldan bu yana her an vatandaşlarımızla, esnafımızla buluştuk. Buluşmaya devam ediyoruz. Seçim çalışmalarımız kapsamında da birlikte sahaya indik. Pazar yeri ziyaretimizle, Çayır,Dedeler,Gözeren,Kürendere,Pelitören, Düğüncüler,Çamalanı ve Çılbırcı/Binmurt mahalle halkı ile buluştuk. Kanaat şu ; vatandaş diyor ki; biz hizmeti AK parti ile gördük, eksik olanları yine Ak Parti Yapar diyor. Ama bugün memleket söz konusu ise gerisi teferruattır diyor ve her hali ile duası ile Cumhur ittifakına desteğini dile getiriyor. Bizleri ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Duasına dahil eden milletimize müteşekkiriz. Gece gündüz demeden Sındırgı'mız için geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar. Cumhur İttifakından kuvvet doğar. Verdiğimiz her sözün arkasında olduk. Sındırgı için hız kesmeden devam." Sözlerine yer verdi.

Cumhur İttifakında Kadınlara Ayrı Bir Değer Var

Cumhur İttifakı Sındırgı belediye meclis üyesi adaylığında iki bayanda bulunuyor. Bu durumda AK Parti'nin, Cumhur İttifakının bayanlara verdiği önemi gösteriyor. AK Partili Sındırgı Belediyesi de beş yıldan bu yana projelerinde kadınlara öncelik verdi. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, Sındırgı'mızın geleceği daha güzel olacak, hız kesmeden hizmetlere, gönüllere girmeye devam edeceğiz diyerek yola devam eden Cumhur İttifakı, dur durak bilmiyor.

Kaynak: Bültenler