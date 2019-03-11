Cumhur İttifakı'na Destek İçin Dilek Balonu Uçurdular

Siirt'te üniversiteli gençler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek için dilek balonu uçurdu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, beraberindeki üniversite öğrencileriyle yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın kazanması için "huzur" ve "hizmet" yazdıkları dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Siirt Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı İsmail Dülek, Cumhur İttifakı'nın ruhunu daha iyi yansıtmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilere vatandaşların da destek verdiğini aktaran Dülek, "Etkinlikle 250 balonu gökyüzüne bıraktık. Aynı zamanda gençlerin eğlenmelerini sağladık." dedi.

Etkinliğine katılan Hatice Sarsılmaz, "Uçurduğumuz dilek balonlarının barışa, kardeşliğe, özgürlüğe ve gençlerimize daha güzel bir gelecek sağlamasına vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Siirt Üniversitesinde okuyan İrem Dişlioğlu da "Biz de dileklerde bulunduk, her şey halkımız için iyi olur inşallah. Allah devletimizi ve milletimizi zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Etkinlikte dilek fenerlerini uçuran gençler, müzik eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA