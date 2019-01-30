Cumhur İttifakı, İncirliova'da Yerel Seçim Startını Verdi

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin startını İncirliova'da da verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İncirliova Programı öncesi MHP İncirliova İlçe Teşkilatı ile İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamlarında ziyaret eden Milletvekili Yavuz; "Cumhur İttifakı 15 Temmuz sonrası milletimizin bağrından çıkmış bir ittifaktır. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferi Aydın'da olacaktır. Hedefimiz Aydın Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakının adaylarının kazanmasıdır. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi İncirliova'da da İki teşkilat tek yürek çalışacağız. Allah'ın izni, halkımızın destekleriyle 31 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Savaş, İncirliova'da da Gürşat Kale'nin seçilmesi için çalışacağız. Milletin ve teşkilatlarımızın içine fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindeki heyetin belediyeye yapmış olduğu ziyaretten dolayı onur duyduğunu ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Kale ise; "31 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 İlçemizde zaferle ayrılacağımıza inancım tamdır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu başarıyı elde edeceğiz inşallah" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale ve beraberindeki partililer İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı'yı, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cavit Küçük'ü, İncirliova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Eyüp Salık'ı, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Sütsever'ı makamında ziyaret etti.

İncirliova'daki sivil toplum kuruluş temsilcilerine yönelik yapılan ziyaretlerin yanı sıra çarşı esnafıyla da bir araya gelen Cumhur İttifakı heyeti "Büyükşehir'de Savaş, İncirliova'da Kale" sloganıyla 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için destek istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA