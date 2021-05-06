AFYONKARAHİSAR - Cumhur İttifakı Güney beldesindeki seçimde Erol Karabacak'ı aday gösterdi
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AFYONKARAHİSAR - Cumhur İttifakı Güney beldesindeki seçimde Erol Karabacak'ı aday gösterdi

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, 6 Haziran'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak seçimde Cumhur İttifak'ının adayının Erol Karabacak olduğunu açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, 6 Haziran'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak seçimde Cumhur İttifak'ının adayının Erol Karabacak olduğunu açıkladı.

Uluçay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Güney beldesindeki belediye başkanlığı seçimi için aday adaylığı sürecinde yaptıkları anketler, istişareler, Genel Merkez ve Cumhur İttifakı'yla yapılan görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde ortak adaylarının Erol Karabacak olduğunu dile getiren Uluçay, şöyle konuştu:

"Güney beldemizde uzun yıllardır özlemle beklenen hizmeti en kısa sürede sunmayı hedefliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini yaşatmak ve tek bir sorunun dahi adının anılmayacağı bir hizmet anlayışını yürüteceğimizi belirtmek istiyoruz. Güney kasabamızın tüm sorunlarına tamamıyla hakimiz ve çözüm için yol haritamızı önümüze alarak çalışmaya başladık."

Güney beldesindeki gönül belediyeciliği yolculuğuna Cumhur İttifakının ortak adayı olan Erol Karabacak ile devam edeceklerini aktaran Uluçay, "Gerek hukuki süreçte gerek ise aday adaylık sürecinde gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Güney Belediye Başkan adayı Erol Karabacak da ellerinden gelen çaba ve gayretlerle Cumhur İttifakına layık olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Uluçay ve Karabacak'ın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya, Yerel Yönetimler Başkanı Salih Alaka ile Sinanpaşa İlçe Başkanı Nuri Köse katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Cumhur İttifakı Güney beldesindeki seçimde Erol Karabacak'ı aday gösterdi
AFYONKARAHİSAR - Cumhur İttifakı Güney beldesindeki seçimde Erol Karabacak'ı aday gösterdi
AFYONKARAHİSAR - Cumhur İttifakı Güney beldesindeki seçimde Erol Karabacak'ı aday gösterdi
AFYONKARAHİSAR - Cumhur İttifakı Güney beldesindeki seçimde Erol Karabacak'ı aday gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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