Cumayeri'nde 127 konutun kurası çekildi

29.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:41

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çekiliş heyecanı yaşandı. Cumayeri Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile yapılan konutların hak sahipliği kuraları çekildi. Yoğun katılımın olduğu çekilişle konut sahibi olanlar, ekranda çıkan isimlerini cep telefonuyla çekerek ölümsüzleştirdi.



TOKİ tarafından Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde 95'i 2+1, 32'si ise 3+1 olmak üzere 127 adet konut yapıldı. Yüzde 80 oranında bitirilen konutların sahiplerini belirlemek amacıyla Cumayeri Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraya katılan vatandaşlar heyecanlarını saklayamazken, kurada ismi çıkanlar ise büyük sevinç yaşadı.



İlk kurayı çeken Sinan Albayrak uzun yıllardır ev alma hayali kuruduğunu belirterek, "Herkes ev alma hayali kurar. TOKİ'nin de Cumayeri'nde böyle konut yapması iyi oldu. Bir Düzceli olarak Cumayeri'nde devamını diliyoruz. Şuanda anlayacak duygular içindeyim. Evim yoktu. Duygularım karmaşık" diye konuştu.



Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, konutların Çevrik Mahallesi'nde yapıldığını belirterek, "127 konut TOKİ tarafından yapılmış durumda. Bunlar yüzde 80 seviyesine kadar geldi. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Ufak bazı eksiklikleri var. Zannediyorum 1,5 iki ay içerisinde yapılacak. Şu anda burada daha önce müracaat etmiş olan hak sahiplerinin hangi konut hangisine çıkacak bunu noter huzurunda belirliyoruz. Bunun dışında henüz kuraya girmeyen, daha önce müracaat yapmamış olan vatandaşlarımızdan konut sahibi olup olamayacakları yönünde bize talep geldi. Bizde TOKİ ile görüştük eğer kurada ev sahibi olup istemeyen olursa diğer vatandaşlarımıza konut verilecek. Bunun dışında tekrar ihtiyaç olursa TOKİ ile birlikte ikinci etap başlayabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gelen talepleri birlikte değerlendirip karar vereceğiz. İhtiyaç zamanla artıyor. Evlenenler, köylerden ilçe merkezine yerleşenler oluyor. Eğer hasıl olursa biz ikinci etabı hemen yapacağız demiyoruz. Ama özellikle diyoruz ki kurada çıkmayan ve ihtiyaç olursa ikinci etabı başlayacağız" ifadelerini kullandı.



TOKİ kura çekimi sonrası kurada ismi çıkan vatandaşların daireleri belirlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA