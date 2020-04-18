Cumayanı köyünde hareketliliği azaltmak için pazar kuruldu Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde sosyal hareketliliği azaltmak için halk pazarı kuruldu.

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde sosyal hareketliliği azaltmak için halk pazarı kuruldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Karabük Valiliği tarafından 3 gün önce pozitif vaka çıkması nedeniyle 16 hanenin karantinaya alındığı Cumayanı köyündeki vatandaşların sebze, meyve ve bakliyat türü ihtiyaçları olan gıda maddelerine daha kolay ulaşabilmesi ve sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla halk pazarı açıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Pazarın açılmasında, koordinasyonu sağlayan mesai arkadaşlarıma, emeği geçen Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara'ya, Cumayanı Köyü Muhtarı Bilal Bozkurt ve köy halkına ve köyde huzur ve güvenliği sağlayan Jandarmamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Pazara girişlerde maske dağıtılırken, jandarma ekipleri tarafından da önlemler alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA