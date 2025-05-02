Her ne kadar PTT şubeleri kamu kuruluşu niteliğinde olsa da, bazı büyükşehirlerdeki AVM içinde yer alan PTT ofisleri farklı çalışma saatlerine sahip olabiliyor. Dolayısıyla, hizmet almak isteyen vatandaşların şubenin konumu ve türüne göre farklılık gösteren bu çalışma saatlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Peki, Cumartesi günü PTT açık mı?

CUMARTESİ GÜNÜ PTT KARGOMU TESLİM ALABİLİR MİYİM?

Çoğu şube kapalı olduğu için teslim almak mümkün değildir. Yalnızca açık olan AVM şubelerinden kargo alınabilir.

PTT CUMARTESİ AÇIK OLAN ŞUBELER HANGİLERİ?

Açık olan şubeler, PTT'nin resmi internet sitesinden veya 444 1 788 çağrı merkezi üzerinden öğrenilebilir.

PAZAR GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Hayır, tüm PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

CUMARTESİ GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Türkiye genelindeki standart PTT şubeleri, Cumartesi günleri kapalıdır. Büyükşehirlerdeki bazı AVM içinde bulunan PTT şubeleri Cumartesi günleri hizmet verebilir. Bu şubeler genellikle kısıtlı işlemler (kargo teslimi, ödeme işlemleri) sunar.