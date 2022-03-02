Cumartesi dizileri hangileridir? ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cumartesi günü yayınlanan diziler! - Haberler

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Cumartesi dizileri hangileridir? ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cumartesi günü yayınlanan diziler!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Cumartesi dizileri hangileridir? ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cumartesi günü yayınlanan diziler!

Diziseverler her gün ayrı bir diziyi takip ediyor ve o dizinin devamını heyecanla bekliyor. Dizi takipçileri hangi gün hangi dizinin olduğunu da araştırıyor. Peki, Cumartesi dizileri hangileridir?

Dizi takipçileri hangi gün hangi dizinin olduğunu takip ediyor ve dizileri tkip ederek yeni bölümler kaçırmıyor. Peki, ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cumartesi günü yayınlanan diziler nelerdir?

Alparslan: Büyük Selçuklu

Yasak Elma

Üç Kuruş

Evlilik Hakkında Her Şey

Üç Kız Kardeş

Destan

Baba

Masumlar Apartmanı

Son Nefesime Kadar

Sadakatsiz

Kuruluş Osman

Oğlum

Mahkum

Camdaki Kız

Bir Zamanlar Çukurova

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

Aşk Mantık İntikam

Arka Sokaklar

Yalnız Kurt

Aziz

Kaderimin Oyunu

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

Gönül Dağı

Kardeşlerim

Yargı

Adı Sevgi

Teşkilat

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Cumartesi, Gündem, Haberler

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