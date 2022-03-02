Cumartesi dizileri hangileridir? ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cumartesi günü yayınlanan diziler!
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Diziseverler her gün ayrı bir diziyi takip ediyor ve o dizinin devamını heyecanla bekliyor. Dizi takipçileri hangi gün hangi dizinin olduğunu da araştırıyor. Peki, Cumartesi dizileri hangileridir?
Dizi takipçileri hangi gün hangi dizinin olduğunu takip ediyor ve dizileri tkip ederek yeni bölümler kaçırmıyor. Peki, ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cumartesi günü yayınlanan diziler nelerdir?
Alparslan: Büyük Selçuklu
Yasak Elma
Üç Kuruş
Evlilik Hakkında Her Şey
Üç Kız Kardeş
Destan
Baba
Masumlar Apartmanı
Son Nefesime Kadar
Sadakatsiz
Kuruluş Osman
Oğlum
Mahkum
Camdaki Kız
Bir Zamanlar Çukurova
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
Aşk Mantık İntikam
Arka Sokaklar
Yalnız Kurt
Aziz
Kaderimin Oyunu
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
Gönül Dağı
Kardeşlerim
Yargı
Adı Sevgi
Teşkilat
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