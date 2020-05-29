Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Bu kapsamda Konya'da da vatandaşlar, belirlenen cami ve mescidlerde sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını kıldı.

Belirlenen camilerden, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de de tedbirler kapsamında maske ve dezenfektan önlemleri alınarak cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA