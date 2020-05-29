Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Namazdan genel ve detay görüntü Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Namaz öncesi hutbe Cuıma namazının kılınması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Trabzon'da...

Namazdan genel ve detay görüntü Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Namaz öncesi hutbe Cuıma namazının kılınması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Trabzon'da belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar ve il protokolü İskender Paşa Cami'nde belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Kaynak: AA