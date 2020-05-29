Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Namazdan genel ve detay görüntü Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Namaz öncesi hutbe Cuıma namazının kılınması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Trabzon'da...
29.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:54
Namazdan genel ve detay görüntü
Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması
Namaz öncesi hutbe
Cuıma namazının kılınması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Trabzon'da belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar ve il protokolü İskender Paşa Cami'nde belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
Kaynak: AA