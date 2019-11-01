Cuma mesajları 2019 resimli - 1 Kasım 2019 en güzel Cuma mesajları

01.11.2019 10:13

Müslüman dünyasının haftalık bayramı Cuma gününe özel 2019 yeni Cuma mesajları ile sevdiklerinizi gülümsetin. Hadisli, dualı Cuma mesajları sayesinde çevrenizin duasında olun. Cuma namazı için camileri dolduran Müminlerin yanı sıra uzakta olan yakınlarınızın Cuma gününü özel Cuma mesajları aracılığıyla kutlayın. Kısa ve öz Cuma mesajları, Cuma mesajları 2019 yazılı…

2019 CUMA MESAJLARI RESİMLİ – HADİSLİ CUMA MESAJLARI

'Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir'

"O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Araf suresi 8. ayet)

Rabbim! Dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Hayırlı Cumalar.

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim.

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Af dilemekten çekinmeyin. Hiç bir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek, dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzel sizlerin üzerine olsun.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cuma Suresi 9-10)

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34)

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. (Hadid suresi, 1)

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller seni anlatan diller sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle, Cumanız mübarek olsun!

Bütün güzelliklerin kilidini kendine bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumanız Bayram Tadında Olsun İnşallah.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız mübarek olsun.

Rahmet Peygamberimiz şöyle buyuruyor, Beni en çok hud suresi ihtiyarlattı. Emrolduğun gibi dosdoğru ol. Dosdoğru Cumalar.

Yüreğimizde kabul olunması gereken duaları "Cuma" hürmetine sen kabul et Allah'ım. Hayırlı Cumalar…

O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah'tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir. Cumanız Mübarek Olsun…